Roures portarà el Barça als tribunals per la campanya de desprestigi a jugadors del club i polítics

📌Jaume Roures portarà el Barça als tribunals per "administrar deslleialment els diners dels socis".



➡️"No s’escaparan amb una noteta. Hauran de donar la cara"



➡️ "No hem fet cap donació a Messi. Disparen indiscriminadament"#TuDiràs @EsportsRAC1https://t.co/E6q1T4z840 — RAC1 (@rac1) February 18, 2020

L'administrador de Mediapro, Jaume Roures, portarà el Barça als tribunals per "administrar deslleialment els diners dels socis". Així ho ha assegurat l'empresari en una entrevista al Tu Diràs de RAC1 "No s'escaparan amb una noteta, hauran de donar la cara", ha dit Roures. A banda, el productor assegura que Mediapro no ha fet cap donació a Messi i assenyala que la junta del Barça dispara "indiscriminadament" contra els seus rivals.Les declaracions de Roures es produeixen després que la Cadena Ser revelés que el Barça hauria contractat una empresa per atacar jugadors del primer equip i polítics a la xarxa. Segons la informació, la companyia I3 Ventures gestionava desenes de comptes de Twitter i Facebook des d'on s'ha desprestigiat futbolistes com Messi i Gerard Piqué i polítics i empresaris com Quim Torra, Carles Puigdemont o el propi Jaume Roures.Aquest mateix dimarts, la Cadena Ser ha publicat un dossier de 36 pàgines on assegura que l'empresa I3 Ventures està darrere de les xarxes socials que buscaven desprestigiar diversos figures vinculades a l'entorn blaugrana.El Barça ha negat de forma "rotunda" les relacions amb I3 Ventures i la contractació dels seus serveis. A través d'un comunicat publicat aquest dilluns, el club reclama la "rectificació immediata" de la informació publicada.

