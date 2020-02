Nou ferits, quatre en estat grau, arran d'un incendi al barri de la Barceloneta

🔴 Extingit un incendi en un edifici del carrer de la Marina. No hi ha danys estructurals a l'edifici.

🚒 12 dotacions de #BombersBCN.

👩‍⚕️15 persones ateses per @semgencat.

🚑 9 persones traslladades a centres hospitalaris:

2 per cremades

7 per inhalació de fum — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) February 18, 2020

15 persones afectades per un incendi al número 27 del carrer Marina. El foc ha començat al primer pis i els seus dos ocupants han saltat pel balcó per fugir de les flames. Estan ingressats a la Vall d'Hebron per cremades.@elmatidebcn@btvnoticieshttps://t.co/KF92lFTnh3 pic.twitter.com/gud4dXxldP — Biel Cadilla (@bcadilla) February 18, 2020

Nou persones han estat traslladades a diversos hospitals arran d'un incendi al barri de la Barceloneta, al número 27 del carrer Marina. Dels evacuats, dos pateixen cremades i set més han inhalat fum. Quatre d'ells es troben en estat greu (els dos cremats i dos més afectats per fum). A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès sis persones més, però els ha donat l'alta en el mateix lloc.El foc s'ha declarat de matinada en un edifici, que no ha patit danys estructurals. Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís cap a dos quarts de cinc de la matinada i hi han enviat dotze dotacions. El foc ha quedat extingit al cap de mitja hora. Els veïns no poden tornar de moment a casa seva perquè no tenen serveis.L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Centre d'Urgències i Emergències Socials per si calgués allotjar algun veí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor