Les dones a Catalunya cobren un 23% menys que els homes

Les dones van cobrar un 23% menys que els homes durant el 2017, una bretxa salarial un 0,4% menor que l'any anterior, segons dades d'un informe elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tot i que la diferència global va disminuir per tercer any, la discriminació per sou va continuar creixent en el nivell de salaris més baixos un 0,5%.Entre els sous més baixos, la bretxa va arribar fins a un 34,4%. En total, el 50% de les dones van percebre al voltant de 18.000 euros anuals, mentre que només un 25% dels homes van cobrar menys que aquesta xifra. Per fer front a aquesta realitat "inacceptable" segons el conseller de Treball, Chakir el Homrani, el Govern ha creat un registre salarial obligatori a partir de l'1 de març.L'estudi 'Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya' dibuixa un panorama en el qual les dones tenen una taxa d'atur més elevada, treballen en més feines parcials i temporals i estan concentrades en ocupacions i posicions menys remunerades. "Avui ens trobem que la bretxa continua sent inacceptable, encara que hagi decrescut en els últims tres anys, decreix a un ritme que no és l'adequat ni lògic. Amb aquest decreixement trigaríem 40 anys a arribar a una bretxa salarial zero", ha dit el Homrani.L'informe torna a demostrar l'efecte conegut com a "terra enganxós" segons el qual les dones ocupen les franges salarials amb menys remuneració, ha afegit el conseller. Segons l'informe, basat en l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el nivell més baix els homes guanyen de mitjana 11.800 euros anuals i les dones 7.700 euros. Aquesta tendència es deu, sobretot, al 50% de treball a temps parcial no volgut, que afecta per sobre de la mitjana a les dones respecte als homes, ha explicat el conseller.Així, el 50% de les dones guanyen menys de 18.865,8 euros anuals, mentre que en el cas dels homes només el 25% cobra menys de 17.761 euros. D'altra banda, un altre fenomen que mostren les dades és el 'sostre de vidre'. Entre el 10% de treballadors més ben pagats, les dones guanyen 38.780,01 euros o més, i els homes, en canvi, cobren 48.108,8 euros o més, fet que suposa gairebé 10.000 euros de diferència l'any.Les diferències salarials entre dones i homes es fan més àmplies al llarg de la vida laboral. En comparació amb 2016, la bretxa salarial de gènere ha disminuït en tots els trams d'edat, tret del grup de 35 a 44 anys, amb un increment d'1,4 punts percentuals, per l'augment més fort del sou dels homes d'aquesta edat.Segons l'estudi, les dones assoleixen el seu màxim entre els 35 i els 44 anys amb un sou de 23.129 euros a l'any, coincidint amb l'edat reproductiva. El salari femení cau a partir de llavors. Els homes, en canvi, segueixen augmentant el seu salari fins als 55 i més anys, arribant als 32.077,6 euros anuals. El Homrani ha atribuït aquesta diferència a la maternitat i ha assegurat que aquest fet "fa massa temps que està sobre la taula" i ha lamentat que "la maternitat per a una dona treballadora acabi sent motiu de pèrdua de perspectives laborals".Les persones amb contracte indefinit (24,6%) presenten una bretxa salarial força més elevada que les que tenen contracte temporal (9,8%). Les dones que treballen amb contracte indefinit cobren 22.721,1 euros a l'any, un valor es troba més proper al guany anual mitjà dels homes que treballen amb contracte temporal (18.352,5 euros) que al dels homes que treballen amb contracte indefinit (30.151,2 euros).

