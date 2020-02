El govern espanyol augmentarà l'altura de les tanques de Ceuta i Melilla un 30%

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dilluns que a les tanques de Ceuta i Melilla incrementaran fins a un 30% de la seva alçada original i la substitució de les concertines "per elements que dotin a la frontera de major seguretat ", sense detallar el sistema ni la data de la seva finalització. Mentre que a la zona de de Gibraltar i a les Canàries es reforçarà la "tasca que realitzen les autoritats de coordinació d'actuacions" en aquesta matèria.Durant la seva compareixença davant la Comissió d'Interior de Congrés per exposar les línies de treball durant aquesta legislatura, Grande-Marlaska ha reconegut que el Govern ha de "avançar" més enllà de l'Estratègia de Ciberseguretat Nacional que es va definir en 2019 i apostar per un Pla que "dissenyi l'estructura organitzativa" de l'departament.En aquest sentit, també s'ha referit a potenciar l'Oficina de Coordinació Cibernètica, "un òrgan d'intel·ligència i coordinació" entre les forces de seguretat de l'Estat, segons ha indicat, en l'àmbit de la ciberseguretat.En matèria migratòria, el ministre no ha fet cap anunci en la seva primera intervenció. S'ha limitat a recordar els objectius que manté el seu departament, als quals ja s'ha referit en anteriors ocasions: la intenció que Espanya lideri la política comuna de fronteres a la UE i reforçant la cooperació amb els països d'origen i trànsit, així com els mitjans necessaris per a aquestes polítiques. També ha indicat impulsar la reforma de el Sistema d'Asil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor