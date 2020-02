Així és la joguina sexual que vol substituir (i millorar) el Satisfyer

Osé. Així es diu la joguina sexual que vol substituir el Satisfyer. Segons els experts, es tracta d'una versió millorada del famós aparell, ja que ofereix diversos avantatges respecte al seu competidor.Quines? La primera és que és mans lliures, és a dir, s'adapta als genitals i, per tant, no cal utilitzar els dits per moure-la. D'altra banda, a part de comptar amb un succionador de clítoris, també inclou un estimulador per al punt G per augmentar la sensació de plaer i facilitar l'orgasme.L'Osé va ser premiada en diversos certamens de productes electrònics, sexuals i d'entreteniment com ara la CES, una de les fires tecnològiques més importants del món.A diferència del Satisfyer, que té un cost assequible, aquesta joguina sexual té un cost aproximat de 300 euros, fent que no tingui una rebuda tan gran en el mercat i en el públic com va tenir el xuclador de clítoris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor