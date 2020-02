Torra fa una crida a combatre la «residualització de la llengua»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a no ser passius davant l a situació de la llengua catalana. "Si falla la llengua, falla tot" ha afirmat, citant Pompeu Fabra. Ha reclamat renovar el compromís per "la lluita compartida per la llengua". Referint-se a un poema de Narcís Comadira entorn els conceptes de món, amor, país i llengua, Torra ha afegit que cal exigència i compromís per part de tots per revertir "una situació de residualització del català". Ho ha dit en l'acte de lliurament dels Premis Martí Gasull de l'entitat Plataforma per la LlenguaLa Llibreria Catalana de Perpinyà ha estat la guanyadora del VII Premi Martí Gasull que atorga la Plataforma per la Llengua. El guardó s'ha fet públic aquest dilluns en un acte celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona. La Llibreria Catalana, fundada a Perpinyà el 1986, és l'única de la Catalunya Nord especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana, i ha esdevingut molt més que una llibreria.Després de més de trenta anys, la llibreria ja és una institució cultural de referència. Va ser fundada per l'activista Joan Miquel Touron (Vinçà, 1959) a la plaça de Joan Payrà de la capital nord-catalana, en un espai en què el poeta Jordi Pere Cerdà ja n'havia regentat una. Uns anys més tard, va ser traspassada a Joana Serra, una altra activista cultural amb una forta vinculació amb Baó, on ha estat vicepresidenta de l'associació catalanista Aire Nou de Baó.Joana Serra, en nom de la Llibreria Catalana de Perpinyà, ha agraït el guardó i s'ha queixat que a la Catalunya Sud no arriben moltes coses de la realitat nord-catalana. Per destacar el paper fet per la seva llibreria en la defensa de la lengua i la cultura catalanes, ha fet seves les paraules del poeta Joan Margarit: "La llibertat és una llibreria".El jurat va rebre 600 propostes i n'havia seleccionat tres. El premi s'atorga per votació popiular i han votat més de 5.000 persones. A més de la guanyadora, havien quedat finalistes l'organització Amical Wikimedia i l'associació de jugadors de videojocs Gaming.cat."Aquí, senyors, no hi ha pau lingüística; aquí el que hi ha és una part de la societat que viu precisament angoixada per la lingüística, i els altres no tenen aquesta angoixa perquè nosaltres cedim". Aquestes paraules del filòleg Joan Solà han engegat la gala de la Plataforma per la Llengua. Unes paraules pronunciades per David Fernández, un dels quatre integrants del grup Ovidi 4 (amb Borja Penalba, Mireia Vives i David Caño), nascut per recuperar el llegat musical i cívic d'Ovidi Montllor, i que han estat un bon pòrtic d'un acte que ha estat sobretot un al.legat en defensa de la llengua.El record a Ovidi Montllor ha estat ben present en l'acte. Aquest any es fan 25 anys de la seva mort o, com s'ha repetit, que "se'n va anar de vacances". Un Montllor molt viu entre els activistes de la Plataforma per la Llengua. Ovidi 4 ha cantat avui alguns dels seus temes, com "La samarreta".S'ha concedit també el Premi Especial del Jurat Martí Gasull, que té un caràcter honorífic i es concedeix a la trajectòria d'una persona o entitat destacades en la difusió del català. S'ha endut la distinció la filòloga, mestra i activista per la llengua Maria Teresa Casals. En uns moments com els actuals, en què el model educatiu català ha estat qüestionat des de sectors reaccionaris i espanyolistes, i ha rebut batzegades des de l'estat, el jurat ha valorat la trajectòria de la mestra i el seu compromís en favor de la metodologia d'immersió.Casals ha tingut un paper destacat en formació de mestres en llengua catalana i en didàctica, i va contribuir a fer possible el pas de l'escola franquista a la catalana, i instaurar els programes d'immersió. El guardó també reconeix la seva tasca de coordinació dels Serveis Lingüístics Universitaris en la producció de continguts per acollir l'alumnat Erasmus a les facultats catalanes i la tasca de normalització de la docència en català en el sistema universitari, com també la feina feta a través de la plataforma Som Escola.La periodista Elisenda Carod ha presentat l'acte, que ha seguit el guió de la poetessa Estel Solé. Ovidi 4 i Feliu Ventura han tingut cura de la part musical de la gala, que porta el nom d'un gran activista cultural com va ser Martí Gasull i Roig, un dels impulsors de la Plataforma per la Llengua, el 1993. Des de la seva tasca als Lluïsos de Gràcia, amb la coral Sinera i després amb el col·lectiu L'Esbarzer, Gasull va convertir-se en un puntal de la dinamització i l'enfortiment de la llengua.Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, i Joan Carles Garcia, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, han intervingut durant l'acte, abans que el clausurés el president de la Generalitat. Escuder ha fet una crida a combatre "l'emergència lingüística". Ha negat que el català sigui una llengua minoritària, definint-la com a llengua minoritzada. Escuder ha assegurat que es tracta d'una llengua mitjana, amb deu milions de parlants, però que no existeix cap altra llengua de la mateixa dimensió tran desprotegida.Ha recordat les mancances del català a territoris com la Catalunya Nord o el País Valencià, o que encara avui no sigui llengua oficial a la UE. Ha demanat a l'estat espanyol que faci del català una lengua oficial d'estat, que es posi fi a la legislació lingüística "supremacista" a Espanya i que aconsegueixi que el català sigui llengua oficial de la UE.Els presos i exiliats han estat ben presents en el transcurs de l'acte. El president Carles Puigdemont ha enviat un missatge d'adhesió, com també ho ha fet el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Teresa Casals, la mestra i filòloga premiada, ha estat una de lesmés aplaudides al fer una defensa encesa de la immersió lingüística, tot sortint en suport de l'alcaldessa de Vic per les crítiques rebudes per les paraules pronunciades al Parlament "que van ser malinterpretades a consciència". Casals ha desfermat l'aplaudiment al cloure les seves paraules amb un "visca Catalunya i visca la República catalana!".

