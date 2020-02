Un eurodiputat de Cs presidirà la comissió que ha de discutir el suplicatori de Puigdemont

L'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, ha estat escollit aquest dilluns president de la comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu, l'organisme que discutirà la resposta a les peticions de suplicatori remeses pel Tribunal Suprem per extradir a Espanya Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, els tres eurodiputats per JxCat.Aquesta comissió se celebrarà a porta tancada i hi compareixeran els tres líders independentistes. Allà s'hi debatrà sobre els suplicatoris, un procés que pot durar mesos i que conclourà amb una recomanació a favor o en contra d'acceptar-los. Malgrat tot, la decisió final correspondrà al pla del Parlament Europeu.La comissió d'Afers Jurídics compta amb un total de vuit eurodiputats espanyols, cinc d'ells com a titulars i tres més com a suplents. Els titulars són els socialistes Ibán García i Marcos Ros, els populars Esteban González Pons i Javier Zarzalejos i el mateix Adrián Vázquez. Com a suplents figuren el liberal no inscrit Javier Nart, el socialista Nacho Sánchez Amor i el líder de Vox a l'Eurocambra, Jorge Buxadé.

