Mor el productor i DJ Andrew Weatherall als 56 anys

El DJ i productor anglès Andrew Weatherall ha mort d'una embòlia pulmonar aquest dilluns, tal com anuncia la seva oficina de management i recull Pitchfork. Weatherall tenia 56 anys i estava sent tractat a l'hospital però, "desafortunadament, el coàgul de sang va arribar al seu cor". "La seva mort va ser ràpida i pacífica", apunta el comunicat.Nascut a Windsor el 1963, va començar la seva carrera musical com a DJ al club londinenc d'àcid-house Shoom a la fi dels vuitanta, al temps que va posar en marxa l'influent fanzine Boy's Own -també va ser periodista musical freelance-.El 1990 va publicar remixes molt celebrats de Hallelujah de Happy Mondays i World in motion de New Order, entre altres treballs. La seva notorietat va portar a co-produir el disc Screamadelica de Primal Scream.Des de llavors va formar diversos grups com The Sabres of Paradise i va seguir remesclant a artistes de tota mena. El 2006 va debutar com a solista amb l'EP The Bullet Catcher s Apprentice i el seu últim àlbum va ser Qualia el 2017.

