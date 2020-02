El desallotjament dels «indignats» de la plaça Catalunya, de nou a judici

Nou anys després de les càrregues dels Mossos d'Esquadra per desallotjar l'acampada dels "indignats" de la plaça de Catalunya de Barcelona, aquest dilluns ha arrencat el judici a l'inspector Jordi Arasa, acusat de lesions a cinc dels concentrats. Els fets van passar el 27 de maig de 2011 i el desallotjament va provocar més d'un centenar de ferits. La Fiscalia l'acusa de dos delictes i tres faltes de lesions i demana per a ell dos anys de presó. L'acusació particular, que representa els indignats, en demana vuit.Arasa ja va ser condemnat el 2014 per pegar en aquell desallotjament el diputat de la CUP David Fernàndez. El jutjat penal el va absoldre en primera instància, però l'Audiència de Barcelona va rectificar la sentència i el va condemnar. Aquella decisió va obrir la porta a cinc noves denúncies per part dels ferits d'aquell desallotjament que finalment han arribat a judici aquest dilluns.Avui han declarat quatre dels cinc ferits i tots ells han reconegut Arasa com l'autor dels cops de porra. L'acusat no declararà fins al final del procediment, tal com ha sol·licitat la seva defensa. La magistrada Myriam Linaje ha recriminat al mosso que s'hagi presentat a l'Audiència vestit amb l'uniforme del cos i amb l'arma reglamentària. "En una sala de justícia no s'hi ha d'entrar d'uniforme quan s'hi va com a acusat i les armes estan absolutament prohibides", ha recordat Linaje.En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia avala el dispositiu dels Mossos d'aquell dia, però critica l'actuació concreta d'Arasa, a qui acusa d'haver fet un ús "desproporcionat" de la força, amb cops en zones prohibides pels protocols d'actuació com la cara o l'esquena. Aquella intervenció es va planificar en un primer moment amb la Guàrdia Urbana com un intent de "netejar" la plaça de Catalunya, plena de gent des de feia tretze dies, davant la imminent celebració de la final de la Champions.

