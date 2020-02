Els partits i les entitats perfilen el calendari per posar en marxa la taula de diàleg

Cimera independentista a la Casa dels Canonges, al Palau de la Generalitat, per preparar la primera reunió de la taula de diàleg entre governs que, teòricament, s'ha de reunir abans que acabi el mes de febrer per solemnitzar l'arrencada d'una nova etapa de relacions destinada a canalitzar el conflicte polític. A instàncies del president Quim Torra, els principals dirigents de l'independentisme -membres del Govern i alts responsables de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell per la República s'han citat per perfilar el calendari i dirimir les discrepàncies sobre la figura del mediador, que no genera unanimitat.Aquest mateix dilluns, per exemple, ha estat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, qui ha reclamat que la taula arrenqui la setmana vinent . La formació republicana ha destacat que els socis de Govern estan d'acord en els temes que s'han d'abordar en la negociació entre la Generalitat i l'Estat -autodeterminació i amnistia- i ha demanat que els partits independentistes no l'"autoboicotegin". "Res desitjaria més l'Estat que aquesta taula no existís, haver-se-la d'estalviar. I els agradaria encara més que no l'haguessin de convocar perquè ens l’autoboicotegem nosaltres mateixos", ha remarcat.Gabriel Rufián, cap de files dels republicans a Madrid, s'ha mostrat "absolutament convençut" que la cita entre executius serà "com a molt tard" la setmana vinent. Es tracta d'una setmana intensa a nivell polític, perquè culminarà el dissabte 29 amb l'acte del Consell per la República a Perpinyà -protagonitzat per Carles Puigdemont- i amb el retorn a primera fila d'Artur Mas, amb nou llibre sota el braç. Dos equips tècnics s'encarregaran de desgranar amb la Moncloa els detalls de la futura cimera.Torra es va comprometre a posar en coneixement dels partits i les entitats independentistes el desenvolupament de la reunió amb Sánchez, en la qual el president del govern espanyol va acudir amb 44 punts que seran tractats en la comissió bilateral Estat-Generalitat. Tot i la urgència inicial, aquesta comissió és probable que s'acabi celebrant després de la taula de diàleg, i s'hi treballa en paral·lel. L'alineació definitiva que s'enviarà a les trobades, sobretot a la institucional, s'han d'acabar de treballar.Per la part catalana hi ha confirmats Torra i el vicepresident Pere Aragonès com a assistents, i s'esperen almenys un membre més de JxCat i un altre d'ERC. Molt probablement seran càrrecs governamentals, tal com han apuntat fonts coneixedores de les converses a. En relació a la part estatal, segur que hi seran Sánchez i el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, que també és el líder de Podem i té una aproximació més amable cap al referèndum. Una votació que, segons Jaume Asens, líder dels comuns a Madrid, arribarà en els propers deu anys.El president ja havia anunciat la voluntat de traslladar al sobiranisme polític i civil com va anar la reunió amb Pedro Sánchez del 6 de febrer . El president també tenia la intenció de concretar les demandes que es plantejaran en la taula de governs, entre les quals destaquen l'autodeterminació i l'amnistia com a peticions de màxims. Es van posar damunt la taula en una anterior cimera, celebrada fa tot just un mes.Al llarg dels últims dies, però, hi ha hagut polèmica sobre la necessitat de situar el mediador dins d'aquestes exigències. El Parlament, amb els vots a favor de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP, va votar a favor d'incloure aquesta figura en el diàleg, i així ho va ressaltar Torra dimecres en la sessió de control quan ERC el va interpel·lar . JxCat considera que el mediador és "indispensable", mentre que els republicans assenyalen que la prioritat és que es posi en marxa el mecanisme de negociació.ERC entén que la prioritat de l'independentisme ha de ser que es posi en marxa la taula de negociació entre governs per abordar la "resolució del conflicte polític" dins del termini acordat. Els republicans han insistit també que la primera reunió s'ha de convocar abans que es reuneixi la comissió bilateral Estat-Generalitat, malgrat que el president català havia reclamat activar "el més aviat possible" la comissió bilateral Generalitat-Estat. "Que hi posin data aquells que en tenen la responsabilitat", havia exposat Vilalta des de la seu d'ERC, hores abans que comencés la cimera a Palau.La mateixa Vilalta i Josep M. Jové han estat els representants d'ERC aquest dilluns a la cita de partits i entitats. La cimera, presidida per Torra, també ha comptat amb Pere Aragonès i Meritxell Budó -vicepresident i consellera de la Presidència- com a representants del Govern. En nom de JxCat també hi han acudit Albert Batet, president del grup parlamentari, i Elsa Artadi, cap de files de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, mentre que Marcel Mauri ha representat Òmnium. Els contactes, que es volen discrets i el més hermètics possible, seguiran al llarg dels propers dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor