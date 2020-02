Un concursant d'Operación Triunfo 2017 anuncia que està esperant un fill

Muchas felicidadeeeeees!!!!! Notición!! — Manu Guix (@ManuGuix) February 14, 2020

Felicidades!!!😘 — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) February 15, 2020

❤️❤️😭 — Roi Méndez (@RoiMendez) February 14, 2020

es que soy tan feliz😭❤️ — Marina Jade (@MarinaJade) February 14, 2020

Juan Antonio, concursant d'Operación Triunfo 2017, ha anunciat que està esperant un fill. Ho ha fet a través de les xarxes socials, on ha compartit diverses fotografies amb la seva parella."Tenia moltes ganes de dir-vos això, no aguantava més... Serem pares i estem molt feliços de formar una família", ha escrit l'exconcursant d'OT, de 25 anys, al seu perfil.Alguns dels seus companys a l'acadèmia i professors ja els han felicitat i els han desitjat el millor. Us deixem amb alguns dels missatges:

