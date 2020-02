Cinc detinguts, dos per agressió sexual, en un operatiu policial contra narcopisos al Raval

Balanç:

5 detinguts, 2 dels quals relacionats amb una agressió sexual en un dels pisos investigats

4 pisos recuperats, 3 dels quals tapiats i 1 retornat al seu propietari

1 club cannàbic precintati — Mossos (@mossos) February 17, 2020

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut cinc persones aquest dilluns al barri del Raval de Barcelona en el marc d'una operació contra narcopisos. Dos dels detinguts ho han estat com a presumptes autors d'una agressió sexual.La policia local i els Mossos també han actuat sobre un club de consum de cànnabis, segons la policia no registrat, que ha quedat precintat. A més, dos homes han quedat en situació d'investigats per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. En total la policia afirma que s'han desmantellat tres que actuaven com a punts de venda de drogues.La investigació va començar fa un mes i l'operatiu també s'ha saldat amb dues persones investigades, un domicili retornat al seu propietari i un altre tapiat al carrer Príncep de Viana. A més s'han intervingut diverses substàncies i eines, segons ha informat també el cos policial barceloní.A l'inici de l'operatiu, fonts consultades perexplicaven que l'objectiu era desmantellar diversos narcopisos que tenen activitat al barri, així com una associació cannàbica que operava sense llicència.

