Rufián, «absolutament convençut» que la taula de diàleg entre governs serà «com a molt tard» la setmana que ve

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que està "absolutament convençut" que la taula de diàleg entre els governs català i espanyol serà "com a molt tard" la setmana que ve.En una atenció als mitjans al Congrés aquest dilluns, Rufián ha dit que "hi ha voluntat per ambdues parts" per complir amb el compromís de dialogar en el marc de la taula pactada per ERC i ha confiat que serà al febrer, tal com van proposar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a Barcelona.

