Calvet considera que l'aeroport del Prat té «marge» per rebre més passatgers

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que l'aeroport encara té "marge" per acollir més viatgers i ha assenyalat que el sistema aeroportuari a Catalunya és "prou potent" si es connecta "correctament". Ho ha dit des del fòrum Barcelona Tribuna, on també ha avisat que una ampliació de l'aeroport que no tingui en compte les zones de protecció serà "molt difícil".Calvet, doncs, es mostra contrari a la postura expressada per l'Ajuntament de Barcelona, que al gener va instar l'aeroport i el port a limitar la seva activitat El conseller sí que ha mostrat dubtes en relació a una possible ampliació. Calvet ha recordat que la Ricarda i el Remolar són Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Xarxa Natura 2000. "Per tant, són zones que s'han de preservar", ha advertit. En canvi, s'ha mostrat favorable a la creació d'un tren d'alta velocitat que uneixi els aeroports de Reus, Barcelona i Girona.El conseller també ha anunciat que s'engegarà un pla de "resiliència climàtica" que abordi polítiques integrals sobre dos territoris: el litoral i territoris de muntanya. La idea, ha detallat, és que el pla abordi plantejaments com ara de quina manera s'han de remodelar zones inundades.En la plana política, Calvet ha fet el pas i s'ha posat a disposició de Junts per Catalunya per ser candidat a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions al Parlament.

