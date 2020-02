Calvet fa el pas i es posa a disposició de JxCat per ser candidat a la Generalitat

El conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha posat aquest dilluns a disposició de Junts per Catalunya (JxCat) com a candidat a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions catalanes, encara sense data. Calvet ha fet el pas en un dinar organitzat pel fòrum Barcelona Tribuna, en el qual ha considerat que el seu perfil "s'adequa" a la possibilitat de gestionar el dia a dia "sense renunciar a res".El dirigent de JxCat és un dels que més moviments ha protagonitzat en els últims mesos de cara al futur del partit, sense renunciar en cap moment a ser candidat a la Generalitat, tal com apuntava NacióDigital fa un mes . En aquest sentit, existeix un acord -confirmat per diverses fonts- entre sectors de la formació segons el qual Calvet és l'escollit per anar de cap de cartell mentre que Miquel Buch, conseller d'Interior i proper a Jordi Turull, hauria de ser l'encarregat de l'organització interna de la formació.Malgrat la disposició de Calvet, un dels aspectes que s'hauran de resoldre és quin paper juga Carles Puigdemont en les properes eleccions. L'expresident de la Generalitat podria convertir-se en cap de cartell simbòlic acompanyat d'un presidenciable efectiu -lloc al qual optaria el conseller de Territori-, tot i que la decisió encara no està presa. En tot cas, són molts els dirigents de JxCat que aposten perquè Puigdemont exerceixi com a cap de cartell perquè és el principal actiu electoral de la formació.El nom de Calvet és ben vist per responsables de Palau, que en els últims dies han expressat en privat que el veuen amb bons ulls per ser el candidat "efectiu", però no compta amb el vist-i-plau de tot el PDECat ni tampoc de JxCat. La formació que lidera David Bonvehí aposta per Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, com a candidata, mentre que un dels noms relacionats amb l'òrbita de Puigdemont que més pes han guanyat en les travesses és el de Jordi Puigneró.El conseller de Polítiques Digitals, com Calvet, és de Sant Cugat del Vallès. Autodescartada Elsa Artadi, regidora a Barcelona però molt influent de portes endins, altres perfils apareixen en la graella de sortida, com és el cas de Laura Borràs. La cap de files de JxCat a Madrid, que divendres va optar per no anar al Tribunal Suprem a declarar pels presumptes contractes irregulars mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), està especialment vinculada a Quim Torra.El portaveu del PDECat, Marc Solsona, ha assegurat aquest dilluns després de la reunió de la direcció executiva nacional que les properes llistes electoral s'han de fer en "igualtat de condicions" entre el partit i JxCat, i ha insistit en la fórmula de les primàries. Fonts del partit no descartaven la setmana passada que els consellers aspirants a ser candidats efectius -Calvet, Chacón i Puigneró- fessin servir aquesta via per legitimar-se, sempre a l'expectativa del que fes Puigdemont, ara eurodiputat.De fet, Solsona ha exclòs l'expresident de la Generalitat de qualsevol pugna de primàries. Les llistes a les properes eleccions, a les quals es posarà data després de l'aprovació dels pressupostos -la tardor comença a prendre cos a les files de JxCat, tot i que a ERC les preferirien abans-, seran objecte de debat en plena refundació nacionalista. Un procés que al PDECat volen acabar abans de Setmana Santa.

