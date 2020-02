El Mobile contradiu el govern de Colau i reitera que va suspendre el congrés per motius sanitaris

L'empresa organitzadora del Mobile World Congress, GSMA, ha emès un comunicat per contradir la postura de l'Ajuntament de Barcelona sobre la suspensió del certamen. L'empresa assegura que la cancel·lació obeeix a motius de "seguretat i salut", després que el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, donés per fet que el certamen no se celebrarà per raons "comercials" En el comunicat, GSMA afirma que la decisió de cancel·lar la fira ha estat "dolorosa" però insisteix que és la "correcta".L'empresa també reitera que ja treballa perquè el Mobile del 2021 sigui un èxit i reivindica que la celebració del saló és "crucial" pel progrés de la indústria digital i tecnològica.Precisament, aquest dilluns administracions i agents econòmics s'han conjurat per potenciar aquest sector empresarial a Catalunya a través de la consolidació del Mobile a Barcelona.

