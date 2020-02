La Generalitat destinarà 10 milions d'euros a desplegar la intel·ligència artificial

El #Govern destinarà 10 milions d’euros al desplegament de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya @tic pic.twitter.com/NL4r3QQbfV — Govern. Generalitat (@govern) February 18, 2020

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya, impulsada sota l'epígraf Catalunya.AI, a la qual destinarà deu milions d'euros al llarg dels propers tres anys. La iniciativa, executada per la conselleria de Políques Digitals i Administració Pública que lidera Jordi Puigneró, té la intenció de convertir el país en un "pol tecnològic mundial" en la categoria d'intel·ligència artificial. La branca més destacada de l'estratègia aprovada avui és la posada en marxa del CIDAI.L'acrònim correspon a les sigles en anglès de Center for Innovation in Data tech and Artificial Intelligence. Es tracta d'una aliança público-privada constituïda com un centre d'innovació en xarxa referent al servei d'empreses i institucions que comptarà amb un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals 1,2 aniran a càrrec de la Generalitat. El CIDAI també compta amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, de centres tecnològics i de recerca -Eurecat i el Barcelona Supercomputing Center , entre d'altres- i empreses com Microsoft, Everis i SDG Group, que aportaran 300.00 euros cadascuna.L'estratègia aprovada pel Govern prioritzarà sectors com la salut, l'educació, la mobilitat, l'economia productiva, l'agroalimentació i els serveis públics. El pla, en concret, es desplegarà en sis grans eixos: ecosistema; recerca i innovació; talent, infraestructura i dades; adopció de la intel·ligència artificial; ètica; i societat. Es posarà en marxa el clúster Catalonia AI Alliance, la Xarxa de Recerca i Innovació en IA i l'Observatori Ètic de la intel·ligència artificial, un dels punts troncals de la iniciativa.El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l'encarregat de presentar públicament l'estratègia en un acte a Palau aquesta tarda amb els consellers Puigneró i Àngels Chacón, d'Empresa i Coneixement. Segons el Departament de Polítiques Digitals, la intel·ligència artificial provocarà un augment addicional de 15 bilions de dòlars al PIB mundial. Les recomanacions europees sobre aquest àmbit prioritzen quatre àrees: incementar la inversió, fer més dades disponibles, formentar el talent i garantir la confiança en la intel·ligència artificial, un dels aspectes en els quals s'insisteix més."Catalunya disposa de les capacitats i potencialitats que la situen en una posició privilegiada per liderar el desenvolupament i adopció de la intel·ligència artificial al sud d'Europa", assenyala el Govern. Al país hi ha 180 empreses especialitzades en aquest camp que facturen 1.350 milions d'euros i apleguen 8.500 treballadors.

