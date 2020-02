Jutgen Willy Toledo per «cagar-se en Déu» i la Verge Maria

Toledo ha destacat que ell se sent ofès pels discursos homòfobs, racistes i masclistes, però ha aclarit que no anirà "per la vida denunciant aquella gent pel que puguin dir".A finals de setembre, el jutge va processar l'actor per un delicte contra els sentiments religiosos. El cas arrenca per la demanda de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, que va denunciar Toledo per un escrit on es "cagava" en Déu i la Verge Maria. Prèviament, Toledo havia estat citat en dues ocasions pel jutge i no s'hi havia presentat i va caldre la seva detenció per obligar-lo a personar-se davant el jutge.Després de declarar el 26 de setembre, l'actor va afirmar que acatarà qualsevol decisió que prengui el jutge i novament va tornar a repetir el text pel qual se'l va denunciar: "Jo em cago en Déu. I em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i la virginitat de la Verge Maria".