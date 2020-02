Mediapro treballa amb Woody Allen per produir la seva pel·lícula número 50

La pel·lícula número 50 de Woody Allen tindrà un marcat to català. L'empresari, productor i fundador de Mediapro, Jaume Roures, està treballant amb el director de cinema novaiorquès per fer possible la nova obra que tindrà San Sebastià com a escenari i alguns actors catalans com a protagonistes. Roures, entrevistat aquest matí a El Món a RAC1 , va decidir encetar el nou film de Woody Allen el passat estiu de 2019, des del festival de la ciutat del País Basc, on van presentar junts El Festival de Rifkin, el nom provisional que porta la pel·lícula. Des dels micròfons de RAC1 , Roures ha explicat que Allen "vol fer alguna cosa especial -amb la número 50-" i Mediapro està molt interessada en donar-li totes les comoditats al director, tot i que encara no hi ha res confirmat, en paraules seves. El fundador de Mediapro ha assegurat que tindrà lloc a Europa i no a Nova York, ampliant informacions anteriors. Allen explicarà la història d'una parella que visita el Zinemaldia de San Sebastià.Gina Gershon i Cristoph Waltz són la parella protagonista confirmada d'un repartiment que tindrà una forta presència catalana. Sergi López, Georgina Amorós, Andrea Trepat, Manu Fullola, entre d'altres, són alguns dels intèrprets catalans que participen en el nou film de Woody Allen, al costat d'actrius espanyoles de renom com Elena Anaya. El director, de 84 anys, ja ha treballat en terres catalanes amb el film Vicky Cristina Barcelona (2008) i amb diversos intèrprets del nostre país."No té títol, tot i que el Woody ja va parlar d'El Festival de Rifkin, però no és el títol definitiu", ha assegurat Roures. Mediapro ja ha produït dues de les pel·lícules de Woody Allen en les últimes dues dècades: la mateixa Vicky Cristina Barcelona i Mitjanit a París (2011), rodada a la capital francesa i guanyadora d'un Oscar per millor guió original (amb tres nominacions, inclosa millor pel·lícula).Woody Allen tenia una característica: estrenava una pel·lícula per any. Amazon Prime va introduir-se en la indústria de la producció cinematogràfica de la mà del director novaiorqués, ajudant-lo a finançar diversos projectes entre 2015 i 2018, inclosa la seva primera i única minisèrie. Arran de les acusacions d'abusos sexuals de fa dos anys, Allen no va poder estrenar per primer cop una pel·lícula, en aquest cas era Un Dia de Pluja a Nova York, ja que Amazon va decidir retirar-li el finançament i la distribució.Després de diversos processos judicials que van acabar amb una victòria per Allen i l'arribada a un acord amb la multinacional de Jeff Bezos, el còmic director de cinema busca retornar amb força amb aquest nou projecte i de la mà de Mediapro, que intentarà, segons ha explicat Roures, estrenar la pel·lícula al mateix Festival de San Sebastià de l'any vinent, ja què el film té com a escenari el mateix certamen.

