La mobilització dels crítics de Ciutadans a Catalunya encén el partit

Hi ha nervis a Ciutadans, que viu el seu procés precongressual previ a l'assemblea general del 14 i 15 de març, que ha d'elegir la nova direcció. La tensió és màxima a Catalunya, on el sector crític -ells prefereixen anomenar-se "reformistes"- té prou força. El punt àlgid es viurà els propers 22 i 23 de febrer, quan s'elegiran els compromissaris que aniran al congrés estatal. Ja fa mesos que la situació interna al partit és de tensió entre una direcció que, des de la sortida d'escena d'Albert Rivera, ha perdut empenta, i un sector crític cada cop més mobilitzat.Si no hi ha sorpreses, Inés Arrimadas serà elegida nova líder de Ciutadans en el congrés del març. Disposa del suport de l'aparell i té forts vincles amb la gestora que dirigeix el dia a dia de la formació. Però el model de direcció, centralitzat i autoritari, imposat per Rivera ha anat erosionant la imatge de la formació i ha nodrit els rengles dels dissidents. Els darrers dies, la diputada al Congrés ha hagut de veure com es retirava un manifest en suport seu al detectar-se algunes firmes falsificades El sector crític a Catalunya, ben connectat amb qui s'ha mostrat com a rostre referencial dels díscols, Francisco Igea, vicepresident de la Junta de Castella-Lleó, està organitzat i es prepara per donar la batalla i intentar guanyar el pols pels compromissaris, que són els qui han de votar en l'assemblea de març. En l'organització catalana sempre ha bategat un corrent opositor. Un termòmetre de la força dels crítics entre la militància taronja s'ha plasmat en els bons resultats de l'esmena a la totalitat als estatuts presentada pels seguidors d'Igea. Sota l'aixopluc de la plataforma "Ciutadans ets tu", els crítics han aconseguit que s'aprovés en algunes de les principals agrupacions de la formació a Catalunya, com als districtes de Sarrià -un dels més importants del partit- i l'Esquerra de l'Eixample. L'esmena crítica també s'ha imposat a moltes poblacions importants, com Sant Adrià de Besòs, Sant Vicenç dels Horts, Badalona, Manresa o Sant Cugat del Vallès. Però l'èxit s'ha produït igualment en altres agrupacions de l'estat, sorprenent al nucli dur de la direcció, actualment en mans d'una comissió gestora.L'esmena dels crítics reclama que la militància pugui elegir amb el seu vot els dirigents "provincials", cosa que ara no es produeix perquè l'estructura del partit manté un model vertical, on l'executiva central designa els principals quadres. Els afiliats només poden elegir els responsables de les agrupacions de districte i als caps de llista en les primàries.Francisco Igea s'ha mogut molt entre els militants i quadres catalans. El 31 de gener passat, va congregar un nombrós grup de seguidors a Barcelona en un acte en què van participar alguns diputats de Ciutadans al Parlament, com Antonio Mestre, Sergio Sanz o María Francisca Valle, així com dirigents històrics com Xavier Pericay.Va ser el tret de sortida de cara a mesurar forces en el congrés. Però va ser també un moment de canvi important, ja que per primer cop, membres del grup parlamentari de Ciutadans es van distanciar en un acte de la línia oficial del partit. Un fet que corrobora que les males perspectives electorals de la formació ha posat fi al silenci imposat amb ma de ferro per l'aparell.La batalla pels compromissaris serà crucial per entreveure el que pot passar al congrés. Si Arrimadas té garantida la victòria o si es veu obligada a fer concessions davant els crítics. La possibilitat que Igea finalment es llanci a provar forces enfront la candidata favorita creix cada dia que passa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor