Iceta: «Tarragona ha de gestionar les emergències químiques des del territori»

El líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha reunit aquest dilluns, un mes després de l'explosió d'Iqoxe, amb els diferents agents del sector de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona. En la trobada, en què hi han assistit representants sindicals, empresarials i alcaldes, el socialista s'ha mostrat a favor que Tarragona gestioni des de les administracions territorials les emergències químiques i ha obert la porta a la creació d'una Agència de Seguretat Química en l'àmbit estatal."Tenim uns nivells de seguretat que poden millorar i Tarragona requereix una gestió des del territori. Tots els sectors demanen més participació i ha de ser així. La desgràcia que vam patir fa un mes ens ha de servir per gestionar millor les coses en un futur", ha assegurat Iceta. D'aquesta manera, el PSC s'ha situat en la mateixa línia que el Govern, que la setmana passada va anunciar que retornaria les competències del Plaseqta a Tarragona. Pel que fa a la petició d'ERC al Senat de crear una Agència Seguretat Química espanyola, Iceta ha assegurat que es tracta d'una bona proposta que el seu partit veu amb bons ulls, però ha recordat que qui té més competències en aquest camp és la Generalitat. "És una petició interessant, però qui ha de fer la feina són les institucions catalanes. No ens oposem a la creació de nous instruments, però qui té les competències és la Generalitat i ha de fer bé la seva feina", ha dit.D'altra banda, el líder del PSC ha descartat un possible referèndum d'independència a Catalunya en la pròxima dècada, tal com havia anunciat aquest matí el seu soci de govern a Madrid i líder dels Comuns Jaume Asens. "Nosaltres no estem pensant en un referèndum d'independència sinó en una consulta que apropi posicions i no que les separi. El primer diàleg que s'ha de produir és dins la mateixa Catalunya per saber quin autogovern i quin finançament volem i quina és la relació que volem mantenir amb Espanya. Jo no vull la independència i, per tant, no vull que em preguntin sobre això", ha explicat.Iceta també s'ha pronunciat sobre la possible figura d'un mediador a la taula de diàleg que demana el president Quim Torra. El socialista ha atribuït aquesta petició de JxCat a les lluites internes entre els partits independentistes: "L'acord de negociació no parla del mediador i ens regirem pel document que hem signat. Volen guanyar una batalla per l'hegemonia independentista i el tema del mediador es treu per erosionar ERC".

