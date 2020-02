El Síndic denuncia «la manca de resposta» administrativa davant l'emergència habitacional

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertat de la"manca de resposta suficient" per part de l'administració davant les situacions d'emergència habitacional que aquest darrer any s'han incrementat. A l'informe anual del 2019 també s'explica com ha augmentat el temps d'espera per poder accedir a un pis social, que en alguns casos pot arribar fins als dos d'espera des que transcorre la valoració favorable de la mesa d'emergències fins que s'assigna un habitatge.Per a Ribó, la manca d'un part d'habitatge públic és la principal causa d'aquesta situació i per això demana un pacte nacional per a l'habitatge que permeti donar resposta ''efectiva'' a les més de 1.300 unitats de convivència que esperen accedir a recursos d'emergència.Un altre dels principals punts que recull l'informe són les queixes entorn a les llistes d'espera a la sanitat, especialment per aquelles que afecten a algunes intervencions quirúrgiques, com ara les del raquis (columna vertebral) o l'obesitat mòrbida, o per accedir a tractaments de reproducció humana assistida.En xifres, les queixes en relació als drets socials, que engloben educació, salut i emergència habitacional, han tornat a constituir el primer bloc de queixes rebudes pel Síndic, amb u 32%. Així, la institució va rebre l’any passat 10.543 queixes de 22.993 persones, va atendre gairebé 9.000 consultes i va iniciar 222 actuacions d’ofici.A l’últim, el Síndic també ha demanat polítiques per “fer front a les deficiències en les llibertats civils” i amb relació a “l’erosió del medi ambient i la sostenibilitat”.

