Rutes turístiques per comerços emblemàtics: la nova aposta del govern de Colau

L'Ajuntament de Barcelona preveu dissenyar rutes turístiques que passin pels comerços emblemàtics de la ciutat. És una de les vies de treball que té sobre a taula el Grup de Treball d'establiments emblemàtics, que el govern d'Ada Colau ha recuperat.L’objectiu del grup és treballar conjuntament en el desenvolupament de mesures per protegir, preservar i promocionar els comerços emblemàtics de la ciutat.

El grup també reballarà en la revisió del Catàleg de Comerços Emblemàtics i estudiarà la possibilitat de modificar la Llei de Patrimoni Cultural, amb la incorporació de formes concretes d’activitat comercial, ampliant o revisant la catalogació dels establiments.

També està prevista l’edició d’una guia de bones pràctiques per a la conservació de la imatge exterior de locals comercials.Al grup hi participa la regidoria de Comerç -liderada per Montserrat Ballarín (PSC)-, tots els grups municipals de l'Ajuntament i l'Associació d'Establiments Emblemàtics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor