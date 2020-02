Un investigador del crim de la Guàrdia Urbana diu que els acusats «tenien un pla però van cometre errors»

El subinspector dels Mossos que es va encarregar de coordinar la investigació del crim de la Guàrdia Urbana ha dit aquest dilluns en la seva declaració al judici que els dos acusats, Albert López i Rosa Peral, "tenien un pla sobre com s'havia de dur a terme el crim, però van cometre errors". Segons ell, la localització del mòbil de la víctima amagat a l'habitació de l'acusada i el fet que López activés un telèfon de prepagament la nit dels fets "marquen que són els principals culpables", ha dit. En la sessió d'aquest dilluns també han declarat dos agents que han explicat que el pare de l'acusada els va confessar "haver mentit" en la primera declaració, quan va assegurar haver saludat la víctima, "perquè la seva filla li ho va demanar".çEl judici pel crim de la Guàrdia Urbana ha entrat aquest dilluns en la seva tercera setmana de sessions amb les declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació dels cas. Al seu torn, el subinspector que s'encarregava de coordinar les línies d'investigació ha assegurat davant del jurat popular que els dos acusats "tenien un pla ben preparat i ben estructurat" per matar l'agent Pedro Rodríguez, que en aquells moments era parella sentimental de l'acusada Rosa Peral."Hi havia un pla fabulat entre els dos de com s'havia de dur a terme el crim i de quina manera, però hi va haver errors", ha explicat el cap de la investigació. Segons l'agent, aquests errors que els delaten són el fet que la nit en què els investigadors situen el crim, l'acusat Albert López –que era amant de Peral- va activar un telèfon de prepagament que havia contractat a finals d'abril quan en el mateix moment tenia el seu telèfon personal actiu. També, el dia del registre a casa de Rosa Peral, la policia localitza a l'armari de l'habitació de l'acusada el telèfon mòbil de la víctima apagat. "Aquests errors són els que fan que nosaltres unim les peces del puzle", ha dit el cap de la investigació.Durant la sessió d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona també han declarat els altres agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Ells han explicat que Albert López va ser sospitós des de la seva primera declaració "per les contradiccions amb les que va anar caient".Concretament, quan va dir que la nit del dia 3 de maig del 2017 –dos dies després del crim- va passar la nit a casa de Rosa Peral, tot i que minuts abans, en la mateixa declaració, els havia afirmat "que no podia saludar Pedro Rodríguez" ja que estaven enemistats per la relació que tenia amb Peral. Això, han dit els investigadors, el va fer sospitar, perquè una persona "no es queda en aquella casa sabent que Pedro Rodríguez podria venir en qualsevol moment". Segons els agents, l'acusat ja sabia que Rodríguez no tornaria.Aquests mateixos agents han parlat del canvi d'estratègia de Rosa Peral, que quan va creure que podria estar investigada, va voler declarar voluntàriament acusant Albert López i dient que "sospitava d'ell". Els agents, però, tenien els telèfons dels dos acusats intervinguts i Rosa Peral ja va quedar detinguda després d'aquella declaració pel presumpte assassinat de Pedro Rodríguez.La sessió d'aquest dilluns també ha deixat al descobert la maniobra de l'acusada per intentar despistar els investigadors. Quan els policies que investigaven el cas van prendre declaració a les persones de l'entorn de la víctima, el pare de Rosa Peral va explicar-los que l'havia "vist i saludat amb la mà" el dia 2 de maig al matí al jardí del domicili que compartia amb la seva filla, quan segons els investigadors, aquell dia Pedro Rodríguez ja era mort.Un dels agents que va prendre part d'aquell interrogatori al pare de Peral ha declarat a l'Audiència de Barcelona que uns dies després d'aquella primera declaració, quan van acabar el registre a casa de Rosa Peral i van anar a tornar les claus al pare, ell els va confessar "haver mentit perquè la seva filla li havia demanat". Això contradiu la versió que va donar ell mateix el dia que va declarar en el judici, quan va detallar que el que va dir als Mossos és que "s'havia equivocat" i que la persona que va veure "era el veí". El fiscal del cas, Fèlix Martin, ha anunciat que demanarà deducció per fals testimoni.

