L'Estat millora 80 quilòmetres de la línia Lleida-Manresa per afavorir la velocitat dels trens

El govern espanyol està actuant des de principis d'any en 80 quilòmetres de la R12, coneguda com la línia de Manresa, en el tram Lleida – Calaf per aconseguir que els trens circulin a la seva velocitat màxima, fixada entre 120 i 140 quilòmetres per hora. En el cas del tram Lleida – Mollerussa s'estan substituint les travesses de la via i això permetrà reduir el trajecte uns 7 minuts.Segons el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, quan acabin els treballs la línia quedarà "en perfecta disposició" perquè la Generalitat hi pugui implementar el servei de Rodalies, una competència que té des de 2011.

