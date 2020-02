VÍDEO Així amagaven els 30 kg de marihuana els narcos del robatori de la collada de Toses

Els farcells estaven amagats amb molta cura Foto: Mossos d'Esquadra

Trobem amagats 30 kg de marihuana envasada al buit en uns plafons per muntar una cambra frigorífica. Detingut un home a Dòrria (Ripollès) relacionat amb els fets 👇👇 pic.twitter.com/fWelNVbnt4 — Mossos (@mossos) February 14, 2020

Poc a poc es va aclarint una mica més el robatori de la setmana passada a Dòrria, a la collada de Toses, i el posterior i impactant desplegament dels Mossos d’Esquadra a la zona de Ribes de Freser, amb helicòpter inclòs. El detingut era, precisament, la víctima, que estava en possessió d'una gran quantitat de droga. Tot l’assumpte té a veure amb narcotraficants.La policia va comissar dues furgonetes. Una, la que van abandonar els assaltants, que van fugir bosc a través (la investigació continua oberta, però a hores d'ara es desconeix on paren, segons ha explicat un portaveu dels Mossos d'Esquadra a).L'altre és la furgoneta de la víctima. A dins del vehicle s'hi van trobar uns plafons per muntar una cambra frigorífica. A l'interior d'aquests plafons hi havia 30 quilos de marihuana envasada al buit. Els agents de policia la van anar a pesar a una cèntrica farmàcia de Ripoll.Els Mossos han fet públic el vídeo amb la troballa de la droga, amagada en aquests plafons (podeu veure-ho a sobre).Els fets es van precipitar el dimarts al matí. Uns individus armats van atracar la víctima en plena carretera (no se sap amb exactitud si li van robar alguna cosa, suposadament droga) i van fugir amb una furgoneta blanca i amb matrícula espanyola. Un testimoni va avisar dels fets.Els Mossos van detenir la víctima, en possessió d'una altra furgoneta carregada de droga amagada, tal com s'ha apuntat, i tot seguit van iniciar un ampli dispositiu de recerca per trobar els atacants (entre dos i tres individus).L’operatiu va sorprendre per la seva intensitat i perquè els agents portaven armes llargues. El dispositiu va tenir un èxit limitat: només es va trobar la furgoneta amb la qual es traslladaven els narcotraficants, que van deixar abandonada, i es va donar per finalitzat a la tarda-vespre.Ni en el robatori ni en el dispositiu hi van haver ferits. No es van arribar a disparar trets.

