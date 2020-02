VÍDEO Espectacular persecució policial al Vallès: «Central, els hem perdut»

Persecució policial de pel·lícula. Una patrulla de la policia local de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) persegueix de nit un turisme de color fosc a tota velocitat pels carrers de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).En un vídeo penjat a la xarxa es poden veure salts, patinades, o frenades en sec. Tota una carrera plena de periples que finalitza quan de sobte el turisme fa una ràpida maniobra donant un cop de volant i escapolint-se per un carrer lateral. El cotxe de patrulla no té temps a reaccionar i ha de tirar enrere. Temps suficient perquè el perseguit escapi. La conversa entre la parella de policies que es pot escoltar en tot moment acaba amb un: "Central, els hem perdut. Seguim buscant".En declaracions ael cap de la Policia Local de Lliçà d'Amunt, explica que la filmació de la persecució es va fer "per acreditar les accions d'escàpol, conducció temerària i sense respectar les normes de trànsit" del presumpte autor d'uns fets que van portar als agents de la policia local a intentar aturar el vehicle. El motiu pel qual van iniciar la persecució queda reservat a les diligències judicials, ha informat l'agent.A hores d'ara el cos de la policia local de Lliçà d'Amunt ha obert una investigació interna per esclarir la filtració del vídeo que es va gravar "per aportar-lo a l'autoritat judicial i que aquesta determini si l'inclou com a prova". El cap reconeix que "no s'hauria d'haver filtrat".

