El govern de Colau defensa que el Mobile s'ha suspès per «motius comercials»

Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assenyalés la setmana passada la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina com "un element més" que ha contribuït a la cancel·lació del Mobile World Congress, aquest dilluns el tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha anat un pas més enllà i ha donat per fet que el saló s'ha suspès per "motius comercials".Collboni s'ha manifestat en aquest sentit durant l'atenció als mitjans posterior a la reunió amb el cos consular de Barcelona. Ha comparegut acompanyat de la tinent d'alcaldia Laia Bonet, que ha assegurat que cap cònsol ha fet preguntes al govern municipal sobre el risc de contagi del coronavirus a Barcelona."No hi ha motius d'alerta sanitària, és un missatge molt assumit pel cos consolar", ha subratllat Collboni.Collboni també ha avançat que Ajuntament i cònsols han acordat obrir un "canal de comunicació" directe per resoldre dubtes sobre les dues alternatives impulsades pel consistori per compensar els efectes de la suspensió del Mobile sobre els actors econòmics. "Hi ha molta expectació", ha assegurat Collboni, sense concretar quantes companyies s'han mostrat interessades a visitar Barcelona.D'una banda, Turisme de Barcelona està enllestint la Barcelona Opportunity Week, que oferirà descomptes turístics, mentre que l'agrupació empresarial Barcelona Tech City prepara el Barcelona Tech Spirit, que servirà de punt de trobada per a empreses d'economia digital i tecnològica.L'Ajuntament preveu donar més detalls del Barcelona Tech Spirit aquest dimarts i fer el mateix aquest dimecres amb la Barcelona Opportunity Week.

