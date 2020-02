El Tribunal de Comptes accepta que les fiances ja abonades serveixin per pagar els 4,1 milions de l'1-O

El Tribunal de Comptes ha acceptat que les fiances que els líders independentistes ja van abonar al Tribunal Suprem i al jutjat número 13 de Barcelona serveixin per pagar la fiança de 4.146.274,97 euros que reclama per l'1-O.Fonts del Tribunal de Comptes han explicat a l'ACN que la instructora de la causa ja ha ordenat que la fiança del Suprem, de 2.135.948,60 euros, quedi a disposició del Tribunal de Comptes i està a l'espera que el jutjat 13 de Barcelona respongui per fer el mateix amb els cinc milions d'euros de fiança que ja va demanar als investigats per l'1-O.D'aquesta manera, quedaria assegurada la quantitat que el Tribunal de Comptes reclamava i no caldria embargar béns a les 32 persones presumptament responsables del suposat desviament de fons públics per fer realitat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.La Caixa de Solidaritat havia recaptat fins ara només 1,6 milions d'euros dels 4,1 necessaris però no serien necessaris amb la suma dels dos imports. El termini per abonar la fiança acabava aquest dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor