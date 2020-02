La Caixa de Solidaritat recapta 2,5 milions menys dels necessaris per pagar la fiança de l'1-O

La Caixa de Solidaritat ha recaptat fins ahir diumenge a les deu de la nit 1,6 milions d'euros per pagar aquest dilluns la fiança del Tribunal de Comptes per l'1-O. Es tracta d'una xifra lluny dels 4,1 milions que es necessiten i avui acaba el termini per fer el pagament.L'entitat, presidida per Núria de Gispert i Ernest Benach, reclama que es restin els 2 milions que ja han pagat com a fiança al Tribunal Suprem ja que es tracta del mateix cas i no entenen que s'hagin de dipositar fiances en diferents tribunals.En cas que se'ls acceptés la petició, encara els faltarien uns 500.000 euros. La Caixa de la Solidaritat ha reclamat al tribunal que els doni més marge per fer el pagament, però encara no n'han obtingut resposta. Dijous passat la Caixa de Solidaritat va fer una crida per recaptar més donacions ja que comptava amb 800.000 euros Tres dies després, aquesta xifra ha pujat fins a 1,6 milions, el doble, però encara és insuficient. Des de l'entitat ja van advertir que no tenir els 4,1 milions ot anar en contra de 32 persones que tenien responsabilitats al Govern durant l'1-O i que hauran de respondre amb les seves propietats i, fins i tot, embargar-los els sous.En total, amb els diners recollits fins el moment per la Caixa de Solidaritat s'han pagat 13,2 milions d'euros en fiances, 262.500 euros en advocats per a aquelles persones que no en tenien i 124.600 euros en multes.

