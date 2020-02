El Barça hauria contractat una empresa per atacar jugadors del primer equip i polítics a les xarxes

⚠️ NOTÍCIA⚠️



📌 INVESTIGACIÓ de @LaLlotja



📍 El Barça treballa amb una empresa que crea estats d'opinió a xarxes per:



✅ PROTEGIR la reputació de Bartomeu i la junta



⛔ EROSIONAR la imatge d'exjugadors, candidats, polítics, entitats i més



📻 DIRECTE👇https://t.co/9JgwRmYEKd — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 17, 2020

El Barça hauria contractat una empresa per protegir la imatge de Bartomeu i la junta directiva a la xarxa i, alhora, erosionar la imatge de futbolistes del club, exjugadors, candidats a la presidència del club i polítics.Segons avança la Cadena Ser , el club blaugrana hauria contractat l'empresa I3 Ventures, la qual gestiona desenes de comptes de Twitter i Facebook no oficials des d'on s'ha atacat a diversos figures de l'entorn culer. Entre elles es troben els futbolistes Leo Messi i Gerard Piqué, exjugadors com Xavi Hernández o Pep Guardiola i figures empresarials com Víctor Font (candidat a la presidència del club), Joan Laporta o Jaume Roures.A banda, la informació publicada per la Cadena Ser també apunta que la junta del Barça també buscava erosionar la imatge d'entitats com l'ANC i Òmnium Cultural o de moviments com Tsunami Democràtic, qui ja va realitzar una acció de protesta durant l'últim clàssic.El club s'ha gastat més d'un milió d'euros en la contractació d'aquests serveis. Des de la junta admeten els contactes amb l'empresa I3 Ventures, però assenyalen que no es fan responsables de les publicacions a la xarxa. A més, el Barça assegura que els missatges que va encarregar havien de mantenir un "to positiu".

