La justícia belga ajorna sense data la decisió sobre l'euroordre de Puigdemont i Comín

Ajornada sense data. La justícia belga ha decidit ajornar fins a una data "indeterminada" la decisió de suspendre o anul·lar l'euroordre de Carles Puigdemont i Toni Comín. El jutge ha rebutjat anul·lar-la, com demanava la defensa dels dirigents independentistes, però ha optat per no resoldre sobre la qüestió fins que el Parlament Europeu decideixi sobre l'aixecament de la immunitat dels dos eurodiputats catalans.Si bé el tribunal de primera instància havia de valorar si retornava la petició d'extradició a Espanya perquè el Tribunal Suprem la va emetre quan tenien immunitat, finalment el jutge belga encarregat del cas només ha deixat l'euroordre en suspensió a l'espera que el PaRlament Europeu decideixi si aixeca la protecció parlamentària als eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat). La seva defensa també confirma que l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig "continua" i que haurà de comparèixer el pròxim 24 de febrer.La Fiscalia belga havia sol·licitat la suspensió de les euroordres mentre Puigdemont i Comín gaudeixin d'immunitat mentre que la defensa dels dirigents independentistes en demanava l'anul·lació.

