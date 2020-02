El govern espanyol destitueix Fernando Garea com a president d'Efe

El govern espanyol ha cessat al periodista Fernando Garea com a president de l'Agència Efe, un any i mig després d'accedir a la direcció de l'agència estatal de notícies. La notícia l'ha comunicada el mateix Garea a través de la intranet de l'empresa pública, tal com explica el diari El Confidencial A Garea el govern espanyol ja li ha buscat substituta. Es tracta de la periodista d'El País Gabriela Cañas, on fa d'articulista i editorialista. Entre 2006 i 2008 Cañas havia estat assessora de premsa de l'àrea internacional de la Moncloa i actualment era sotsdirectora del màster de periodisme del diari de Prisa.En el comunicat fet als treballadors, Garea explica que va conèixer la notícia a través del secretari d'Estat de Comunicació, Miquel Àngel Oliver, que el president del govern havia decidit fer-lo fora de la presidència d'Efe. A més, també explica que fins que no es trobi un nou substitut, ell seguirà al capdavant de manera provisional.Garea va ser nomenat al capdavant d'Efe el juliol del 2018, quan Pedro Sánchez va accedir a la presidència després de la moció de censura contra Mariano Rajoy i s'havia guanyat prestigi dins i fora d'Efe per la seva independència. En ser nomenat, Garea era director adjunt de El Confidencial i abans havia treballat com a cronista polític a El País, Público i El Mundo.

