El Barça obté l'autorització de la Lliga per fitxar el substitut de Dembélé

El Barça podrà incorporar un nou jugador per substituir al lesionat Dembélé. Aquest dilluns, la comissió mèdica de la Lliga ha autoritzat al club blaugrana la contractació d'un nou futbolista després d'avaluar l'informe mèdic elaborat pels barcelonistes, on s'estipula que l'atacant francès pateix una lesió de llarga durada.Amb aquesta autorització, el Barça disposa ara de 15 dies per incorporar un jugador de la primera divisió espanyola, de la segona o que estigui lliure. Una de les opcions que sona amb més força és la d'Ángel Rodríguez, davanter del Getafe. Segons van avançar Quique Guasch i Jaume Rius a NacióDigital , el club blaugrana pagaria 20 milions d'euros per reforçar la seva línia d'atac. Els altres noms que han aparegut a la llista de possibles fitxatges són Martin Braithwaite, del Leganés; Lucas Pérez, de l'Alavés, i Willian José, de la Reial Societat.L'autorització de La Liga arriba una setmana després que Ousmane Dembélé hagués estat intervingut a Finlàndia de la seva lesió al bíceps femoral. Tal com va anunciar el Barça, el francès estarà sis mesos de baixa i es perdrà el que resta de temporada.

