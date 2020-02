Nepotisme, alts salaris i majoria conservadora: qui és qui al Tribunal de Comptes?

Aquest dilluns acabava el termini que va donar el Tribunal de Comptes perquè els líders del procés paguin la fiança de més de quatre milions d'euros amb motiu de l'1-O. Finalment, el tribunal ha acceptat que la fiança s'aboni amb els imports que ja es van pagar al Tribunal Suprem i al jutjat 13. D'aquesta manera, quedaria assegurada la quantitat reclamada i no caldria embargar béns a les 32 persones presumptament responsables del suposat desviament de fons públics per fer realitat el referèndum.Què és el Tribunal de Comptes? Qui en forma part? La història d'aquest òrgan de l'Estat és poc coneguda. Com va explicar fa unes setmanes el periodista Josep Maria Martí al Versió RAC1, és un dels llocs on es cobren els sous més alts de l'administració. Té un pressuposts de més de 60 milions d'euros, està format per 12 consellers elegits pel Congrés i Senat a instàncies dels principals partits polítics i es reuneix un cop al mes. El salari del president, dels presidents de secció i dels consellers és de 122.168 euros, i el del secretari general, de 105.177. Tot això, en 14 pagues. La majoria la té el PP, amb set membres, i la resta són del PSOE i d'Esquerra Unida. La Comissió de Govern, l'òrgan que controla el tribunal, també està en mans del PP.L'organisme té uns 700 funcionaris, dels quals un centenar són família entre ells o amb alts càrrecs de l'administració. La mateixa presidenta, Maria José de la Fuente, té dues cosines treballant-hi. L'expresident del tribunal Ramón Álvarez de Miranda, és fill de l'expresident del Congrés i exdefensor del Poble Fernando Álvarez de Miranda, i l'any 2014 tenia dos familiars propers a la institució. Com explicava El Plural , aquell mateix any el número 2 del tribunal també tenia treballant a la institució dos germans seus i la seva esposa, així com una parenta llunyana d'ella, tot i que hi van entrar abans que ell. Entre els consellers també hi ha el germà gran de José Maria Aznar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor