Cultura Digital, la nova assignatura que s'impartirà als instituts del País Valencià

Els instituts del País Valencià oferiran el curs vinent la nova assignatura optativa Cultura Digital, que s'impartirà en anglès i que posarà l'accent en fomentar un "ús conscient i segur de les xarxes" per tal de combatre fenòmens com el ciberassetjament . Segons ha informat aquest dilluns la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la matèria es podrà impartir en qualsevol curs de l'ESO.En un comunicat, la Conselleria defensa que "és important impulsar aquesta innovadora matèria, única a l'Estat, perquè vivim en un món en què les tecnologies han modificat la nostra manera de relacionar-nos i comunicar-nos, d'accedir a noves sortides professionals i de formar-nos".Així mateix, és una matèria en la qual es pretén donar "especial atenció a la formació de l'alumnat per a la prevenció del ciberassetjament escolar, així com el coneixement d'estratègies de seguretat".Atès que al món digital l'ús de l'anglès és d'ampli abast, Educació està preparant aquesta matèria perquè s'imparteixi en aquesta llengua i aprofundeixi en un altre dels propòsits educatius: el contacte amb l'anglès per part de l'alumnat d'una manera naturalitzada.Per a l'elaboració dels continguts de la matèria s'està treballant amb un equip expert en continguts transmèdia i d'identitat digital, així com amb experts de la Policia Nacional en temes relacionats amb el ciberassetjament i els delictes tecnològics, conclou la Conselleria.

