Administracions i agents econòmics es conjuren per ampliar el contracte del Mobile amb Barcelona

El Govern, l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona i el de l'Hospitalet de Llobregat s'han reunit amb els principals agents econòmics del país aquest dilluns al Palau de la Generalitat per analitzar les conseqüències de la cancel·lació del Mobile World Congress. La trobada ha estat protagonitzada per una crida a la unitat i el consens per allargar el contracte del saló amb Barcelona més enllà del 2023, quan acaba el contracte vigent.Tots els actors han subscrit un manifest llegit al final de la reunió pel president, Quim Torra, que assenyala el Mobile com a peça "clau" per a convertir Barcelona en un pol de l'economia digital i tecnològica.Els participants en la reunió també han volgut visibilitzar el seu suport a Fira de Barcelona i el president del seu consell d'administració, Pau Relat. El Mobile suposa el 40% dels ingressos de Fira i Relat ha demanat treball conjunt per "perllongar" la celebració del congrés a Barcelona. El president del consell d'administració també ha avançat que les negociacions per aconseguir-ho estaran marcades per la "discreció".Torra també ha avançat que el Govern crearà una comissió interdepartamental formada pels departaments d'Economia, Presidència, Treball, Polítiques Digitals i Empresa per analitzar les conseqüències de la cancel·lació del saló i mantenir el treball conjunt amb els actors econòmics.Els ajuntaments de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat han aprofitat la reunió per reiterar el seu compromís amb Fira Barcelona. El primer tinent d'alcaldia barceloní, Jaume Collboni, ha parlat d'"aposta institucional" amb l'empresa, mentre que el seu homòleg de l'Hospitalet, Francesc Josep Belver, ha avançat que aquesta setmana el ple municipal aprovarà la primera tramitació per ampliar les instal·lacions de Fira a la ciutat.Collboni també ha reclamat convertir la "crisi" per la cancel·lació del Mobile en una oportunitat i ha assenyalat l'economia digital i tecnològica com el sector que permetrà generar llocs de treball de "qualitat" a Barcelona.L'aposta municipal és la mateixa que la de la Moncloa, segons s'ha encarregat de subratllar el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto. EL subdelegat ha expressat el desig que el Mobile "continuï molts anys a la ciutat" i s'ha compromès a donar "suport actiu" al consistori per aconseguir l'objectiu.La vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, també ha reclamat treballar per aconseguir la renovació del Mobile, mentre que el president de PIMEC, Josep González, ha plantejat la possibilitat que GSMA -l'empresa organitzadora del certamen- no comptabilitzi l'edició cancel·lada d'enguany dins el contracte i això permeti prorrogar automàticament un any més l'acord. Tant la Cambra com Pimec, i també la vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, han insistit en el seu suport a GSMA.A la reunió també hi han intervingut el president del Patronat de Turisme de Barcelona, Eduard Torras; el president del Cercle d'Economia, Javier Faus; el vicepresident de CTecno, Joan Ramon Barrera i el director general de BCN Mobile World Capital, Carlos Grau, que ha instat la resta d'actors a aconseguir que el Mobile del 2021 sigui un "èxit" i a aconseguir una renovació "a llarg termini".El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, i el de CCOO, han reclamat continuar tenint veu i capacitat de decisió en trobades d'aquestes característiques. També han assenyalat el turisme i l'hostaleria com a peces clau del model econòmic i han demanat que l'aposta per l'economia digital suposi la creació de llocs de treball de "qualitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor