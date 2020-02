La Fiscalia investiga ara l'historiador Josep Lluís Alay per malversació

La Fiscalia ha decidit obrir una investigació contra l'historiador Josep Lluís Alay, cap de l'Oficina del President Carles Puigdemont, per un suposat delicte de malversació. Després que l'Audiència Nacional decidís arxivar de la causa per encobriment, el ministeri fiscal insisteix en la persecució judicial de l'entorn de l'expresident a l'exili i posa de nou Alay al punt de mira.El motiu? La fiscal Teresa Duerto ha decidit iniciar una causa per malversació per un viatge que Alay va fer a Nova Caledònia amb motiu de la celebració del referèndum que va celebrar aquest territori l'any 2018. També pel pagament d'onze euros en un peatge en una visita a la presó de Lledoners.A través d'un comunicat, l'oficina de l'expresident Puigdemont recorda que Alay és l'encarregat de "donar cobertura a les necessitats personals i polítiques amb el decor i la dignitat que corresponen a les funcions exercides pel president Puigdemont". D'acord amb això, sosté l'organisme, s'han complert tots els requeriments econòmics i jurídics que estableix el marc legal de les oficines dels expresidents de la Generalitat.L'entorn de Puigdemont apunta que el motiu que dona lloc a aquest procediment és "polític i no pas legal". "La Fiscalia ha gastat en aquesta investigació molt més diner públic del què s'acusa a Alay de malversar", sostenen, i anuncien que iniciaran els tràmits legals pertinents per demanar explicacions per aquest tipus d'investigacions "prospectives" que van a càrrec de "tots els contribuents".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor