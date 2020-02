Asens creu que els presos polítics podrien ser alliberats amb la reforma del Codi Penal

El portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, creu que els polítics presos es podrien beneficiar de la reforma del Codi Penal abans d'acabar l'any. "Podria ser qüestió de mesos. Hi ha voluntat política", ha afegit en una entrevista a El Periódico en referència a l'aprovació de la reforma legislativa. Segons Asens, es podria fer una "reforma singular" per a les qüestions "més urgents" com el delicte de sedició. "Jo personalment crec que aquesta és més urgent que altres perquè té a veure amb una interferència del poder judicial en el legislatiu", ha argumentat.Segons Asens, l'estat de dret funciona per l'imperi de la llei i no per l'imperi dels jutges. I en aquest cas, creu que els jutges han exercit una funció que no els tocava fent "una interpretació del delicte de sedició que desfigura el que està previst per llei".El portaveu dels comuns diu que la reforma del Codi Penal es podria impulsar a través d'una proposició de llei o d'un projecte de llei del govern espanyol. Assegura que hi ha voluntat política i que s'han de posar d'acord amb el PSOE sobre la "fórmula concreta". "Crec que en els pròxims mesos podríem aprovar la reforma que tindria com a conseqüència que els presos recuperin la llibertat", ha conclòs.Asens aposta perquè la modificació del Codi Penal no es faci en un "mateix paquet" sinó que hi hagi una "reforma singular per a algunes qüestions més urgents". I en aquest sentit, ha afirmat que personalment creu que la del delicte de sedició és més urgent que altres com els piquets informatius o el maltractament animal.Pel que fa a la taula de diàleg entre governs, Asens diu que s'ha d'acabar de discutir si els comuns hi tindran representant propi però ha afegit que no ho veu com una necessitat perquè ja se senten representats per Iglesias. En aquest sentit, ha afirmat que "el seu full de ruta és el mateix" que el dels comuns i que la posició que es defensarà a la taula de diàleg serà la del govern espanyol i no la dels comuns o la d'Unides Podem.Asens considera que "tard o d'hora" l'encaix de Catalunya a l'Estat s'haurà de resoldre a les urnes i espera i creu que es farà aquesta dècada. "Seria una mostra de salut democràtica. Seria important reconèixer a Catalunya com a subjecte polític d'aquest dret. Crec que no ens ha de fer por que la ciutadania es pronunciï a les urnes sobre això", ha afegit.

