ERC exigeix convocar la taula de diàleg entre governs la setmana que ve

Missatge nítid d'ERC en relació a la taula de diàleg entre governs. La secretària general adjunta i portaveu de la formació republicana, Marta Vilalta, ha demanat que l'espai de negociació entre governs es convoqui la setmana que ve, tal com van acordar Pedro Sánchez i Quim Torra en la cimera al Palau de la Generalitat . ERC ha exigit aquest dilluns "posar data el més aviat possible" a la primera reunió de la taula de diàleg, que han de presidir els mateixos Sánchez i Torra en aquest mes de febrer. "Que hi posin data aquells que en tenen la responsabilitat", ha exposat Vilalta. "El més imprescindible és no dilatar més la resolució del conflicte", ha insistit.La formació republicana ha destacat que els socis de Govern estan d'acord en els temes que s'han d'abordar en la negociació entre la Generalitat i l'Estat -autodeterminació i amnistia- i ha demanat que els partits independentistes no l'"autoboicotegin". "Res desitjaria més l’estat espanyol que aquesta taula no existís, haver-se-la d’estalviar. I els agradaria encara més que no l’haguessin de convocar perquè ens l’autoboicotegem nosaltres mateixos", ha subratllat la portaveu d'ERC, en una referència implícita a Junts per Catalunya (JxCat).Vilalta ha argumentat l'estratègia d'ERC després que el consell nacional dels republicans validés dissabte defensar l'amnistia dels presos i un referèndum d'autodeterminació a la taula de negociació. "Anem-hi a defensar els grans consensos de país", ha apuntat la secretària general adjunta del partit. "Sabem què hi volem anar a defensar. Deixem de parlar de la taula de negociació i comencem a parlar a la taula de negociació", ha sintetitzat.ERC ha deixat clar que l'espai de diàleg entre governs per "resoldre el conflicte polític" s'ha de convocar abans que la comissió bilateral Generalitat-Estat. El president Torra havia reclamat fa dues setmanes que el mecanisme bilateral s'activés tan aviat com fos possible, un missatge matisat després pel Gover n.La portaveu republicana ha demanat "no barrejar els temes" i destinar la taula de negociació a abordar el fons del conflicte i no qüestions sectorials. "L’Estat intentarà barrejar continguts", ha afirmat Vilalta, que ha esquivat la polèmica del mediador internacional, punt de conflicte amb JxCat. "En la resta d’espais ja es podrà parlar de la resta de temes", ha reblat.ERC ha iniciat la compareixença davant els mitjans de comunicació, després de la reunió de l'executiva, amb un missatge sobre la "imatge de dignitat" de Carme Forcadell i Dolors Bassa, que avui han sortit de la presó per fer tasques de voluntariat, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari . "Són la imatge de la derrota de l’Estat", ha expressat Vilalta.La dirigent republicana ha admès que la proposta dels comuns, que plantegen reformar el Codi Penal, pot ser una qüestió de debat a la taula de diàleg entre governs. "No és la nostra proposta. La nostra proposta és l'amnistia", ha recalcat.Vilalta també ha afirmat que ERC treballa amb JxCat per tancar el format de l'acte del 29 de febrer a Perpinyà, en reconeixement de l'exili. "Hi serem. Aquesta és la nostra voluntat", ha afirmat. Les dues formacions i la resta d'agents del sobiranisme civil i polític intenten consensuar el format de l'acte, tal com explicava aquest cap de setmana NacióDigital

