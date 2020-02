Forn treballarà a Mediapro com a responsable de dret públic

🔴 Carme Forcadell ha sortit de la presó per primer cop. A "La tertúlia", Jaume Roures confirma que Quim Forn treballarà a Mediapro: "S'encarregarà del departament legal, en tot el que fa referència al dret públic" https://t.co/anhR1RCUfR pic.twitter.com/M1Cl1Cp76q — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) February 17, 2020

L'empresa on anirà a parar Joaquim Forn durant el seu permís per sortir de la presó serà l'audiovisual Mediapro, propietat de l'empresari català Jaume Roures. Ha estat el mateix Roures qui ho ha anunciat a El Matí de Catalunya Ràdio.El càrrec que ocuparà Forn a l'empresa serà el de responsable de dret públic, i segons ha explicat Roures, no només estarà a l'oficina sinó que sortirà tantes vegades com calgui per fer reunions.Roures ha explicat la vàlua d'un perfil com el de Forn: "Realment tot el que té a veure immediatament amb Europa i les lleis que afecten l'audiovisual ens toquen directament i ell tindrà un paper molt important a fer".

