Colau defensa que Barcelona «té un ecosistema d'empreses» que no «només depèn dels congressos»

L'alcaldessa Ada Colau ha remarcat que el model econòmic de Barcelona, i en especial el sector tecnològic,"té un ecosistema propi" i que "no només depèn dels grans esdeveniments dels congressos". Després del debat generat per la cancel·lació del Mobile , Colau ha defensat aquest dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio, que la ciutat té un teixit propi d'empreses tecnològiques i startups.D'aquesta manera ha esgrimit com la celebració del Barcelona Tech Spirit, què es celebrarà durant les mateixes dates que el Mobile i té per objectiu tapar el buit que aquest ha deixat, és una mostra de les "iniciatives" que hi ha dins la mateixa ciutat.Així i tot Colau sí que ha reconegut l'impacte econòmic que hi haurà en l'economia local, especialment en aquella "que depen dels congressos" i és per això que s'ha "d'anar colze a colze, per minimitzar l'impacte de la cancel·lació i treballar pel futur del congrés". En aquest sentit ha recordat que amb el consorci de turisme de Barcelona ja s'està treballant per la creació del Barcelona Opportunity Week.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor