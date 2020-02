El nou ministre de Cultura va contractar la dona d'Ábalos com a assessora

El nomenament de José Manuel Rodríguez Uribes com a ministre de Cultura per part de Pedro Sánchez va sorprendre molts, perquè el dirigent socialista està vinculat a les àrees del dret i la laïcitat però no era una persona amb connexions al món de la cultura. La tria, però, té a veure amb qüestions totalment polítiques, i més concretament amb la seva proximitat amb el també valencià José Luis Ábalos, un dels homes forts de l'executiu i el PSOE.La relació entre tots dos és molt estreta. Quan va ser nomenat delegat del govern espanyol a Madrid, Uribes va contractar com a assessora seva l'esposa d'Ábalos, Carolina Perles, que era guàrdia urbana a la ciutat de València. Ara el ministre de Foment ha pogut ajudar Uribes a ocupar un ministeri.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas.

