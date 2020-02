Meridiana Resisteix talla l'avinguda tot i la concentració ultra que ho intentava impedir

Meridiana Resisteix ha tallat l'avinguda Meridiana per 126a nit consecutiva després que una concentració ultra provés d'impedir-ho aquest diumenge. Diverses organitzacions havien convocat a les cinc de la tarda a la plaça Sant Andreu Arenal per protestar pels talls diaris, fet que ha provocat que uns 200 antifeixistes també anessin a la zona per evitar la mobilització ultra.Els Mossos d'Esquadra han encapsulat els dos grups, que han intercanviat crits durant unes hores. Cap a dos quarts de set, els independentistes s'han desplaçat a la calçada per tallar la Meridiana i, menys d'una hora després, la cinquantena d'ultres han abandonat la zona.En un inici, els dos bàndols s'han col·locat a cada banda de la plaça Sant Andreu Arenal, a la Meridiana amb Fabra i Puig, i han intercanviat crits. Algunes de les consignes que s'han cridat, per la banda independentista, han estat "llibertat presos polítics", "ni oblit ni perdó", i "fora feixistes dels nostres barris", mentre que el grup d'ultres ha cantat "sí, sí, sí Espanya ja està aquí" i l'himne d'Espanya. A més, el grup espanyolista ha agafat una estelada i l'ha tallat i trepitjat i, hores després, els independentistes han cremat una bandera espanyola.

