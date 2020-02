Puyol: «Messi pot jugar fins als 38»

"Messi té 32 anys i algú que es cuida com Leo pot estar fins als 38, per què parlar de la fi del Barça sense Leo si podem parlar del Barça amb Leo i el que podem guanyar". Així s'ha expressat l'exjugador del Barça, Carles Puyol, la vigília de l'entrega dels premis Laureus a Berlín.Puyol, que va compartir vestidor durant diverses temporades amb l'argentí, s'ha desfet en elogis cap a ell. "Ja vam veure que era especial, però sincerament no esperàvem que fos el que és i com continua evolucionant i afegint registres al seu joc", ha afegit Puyol, "molt optimista" amb què el conjunt blaugrana pugui fer "una bona temporada".Sobre un possible retorn al club, Puyol ho ha descartat per ara i ha assegurat que en un futur dependrà més del seu "moment vital" que de les "persones que estiguin dirigint el club"."Un cop et volen, ho analitzes, veus la disponibilitat i si encaixes ho acceptes, però no és per un president o per la Junta perquè jo no tinc cap problema perquè és el projecte del Barça. A tots els qui volen ser presidents els desitjo el millor i si en algun projecte puc sumar i m'encaixa pel meu moment vital allà estaré", ha subratllat.

