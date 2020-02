Antifeixistes intenten evitar una mobilització d'extrema dreta al tall de la Meridiana

Feixistes fent salutacions amb el braç alçat al tall de la Meridiana! Vergonya! Fora feixistes dels nostres barris! pic.twitter.com/HfxeCFunGE — CUP Sant Martí #INGOVERNABLES (@CUPSantMarti) February 16, 2020

Un grup d'antifeixistes intenta evitar que un reduït grup d'ultres es manifesti al districte de Sant Andreu de Barcelona. L'objectiu dels simpatitzants d'extrema dreta és boicotejar el tall diari que diversos veïns duen a terme a l'avinguda Meridiana, per protestar contra la sentència del judici de l'1-O i que ja fa 126 dies que es repeteix.Els ultres havien anunciat la seva convocatòria a través de les xarxes i els Comitès de Defensa de la República /CDR) i altres col·lectius n'han respost ab una altra. Els feixistes han arribat a les quatre de la tarda a la plaça de Sant Andreu Arenal.Diverses dotacions de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra (Brimo) impedeix des del primer moment que els dos grups es trobin. Els agents de la policia catalana estan encapsulant els dos grups des de fa gairebé dues hores.Algunes de les consignes que s'han cridat, per la banda independentista, han estat "llibertat presos", "ni oblit ni perdó", o "fora feixistes dels nostres barris", mentre que el grup d'ultres ha cantat "sí, sí, sí Espanya ja està aquí" i l'himne d'Espanya. A més, el grup espanyolista ha agafat una estelada i l'ha tallat i trepitjat.Vora dos quarts de set els independentistes s'han desplaçat a la calçada i han tallat el carrer en els dos sentits de la circulació."El missatge que volem donar avui és que no passaran, ja està bé", ha sentenciat el Jaume, un veí de la zona que assegura que ha anat gairebé cada dia als talls de la Meridiana.

