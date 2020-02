Detenen un menor per robar 13 ciclomotors i motos a Sagunt

Agents de la policia espanyola han detingut un jove de 16 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força, després de sostreure suposadament 13 ciclomotors o motocicletes a Sagunt, a la comarca del Camp de Morvedre (País Valencià). El detingut trencava el bloqueig de direcció per poder fer-se amb els vehicles.Els policies van realitzar un registre en un traster comunitari d'un edifici de Sagunt, on van localitzar una motocicleta de la marca Honda, una bicicleta i una cúpula de motocicleta de la marca Yamaha que coincidia amb una sostreta.Segons ha informat la policia espanyola en un comunicat, les investigacions es van iniciar al mes de novembre de l'any passat, en tenir coneixement dels agents que s'estaven produint una sèrie de robatoris de ciclomotors i motocicletes a Sagunt.Durant les investigacions, els policies van descobrir que s'havien sostret 13 ciclomotors i motocicletes. Així els agents van descorbir que el modus operandi per fer-se amb elles era un suposat trencament del bloqueig de direcció. A més, van constatar que els robatoris es produïen tant al matí com a la nit i en un radi aproximat de dos quilòmetres. Així mateix, els agents van descobrir que una persona havia observat dos joves trencant el bloqueig de la direcció.Els policies van localitzar la identitat d'un dels sospitosos, que aparentment guardava les motocicletes robades en un traster comunitari. En el registre, els agents van trobar una motocicleta de la marca Honda, una bicicleta i una cúpula de motocicleta de la marca Yamaha que coincidia amb una sostreta. Els agents les van lliurar als seus propietaris.Els agents de la Policia Nacional van detenir el menor com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força de 13 motocicletes i ciclomotors, mentre continuen obertes les investigacions per al total esclariment dels fets.

