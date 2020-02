La Xina eleva a 1.665 els morts pel coronavirus

El Ministeri de Sanitat de la Xina ha elevat aquest diumenge el balanç del brot del nou coronavirus originat a la ciutat de Wuhan a 1.665 morts i 68.500 contagiats.Les autoritats sanitàries de la Xina han confirmat 2.009 nous casos durant aquest dissabte pel coronavirus i 142 morts, dels quals 139 van ser a la província de Hubei, on hi ha Wuhan, dues a Sichuan i una a Hunan.També, s'han registrat 1.918 nous casos sospitosos del virus i durant aquest dissabte 219 pacients van passar a estar en estat greu, mentre que 1.323 persones van rebre l'alta de l'hospital.Segons el Ministeri de Sanitat xinès, en total 11.272 pacients es troben en estat greu pel coronavirus, mentre que 8.228 són sospitosos de poder estar contagiats pel virus, a més que 9.419 persones han estat donades d'altes durant tot el brot.Les autoritats sanitàries han afirmat que 529.418 persones han estat en contacte proper amb persones afectades pel virus, de les quals 158.764 es troben encara sota observació mèdica.La Xina ha fet el balanç també de les seves regions administratives amb estatus especial i ha indicat que fins al dissabte hi havia 56 casos confirmats de coronavirus, entre ells un mort, a Hong Kong, deu casos a Macau i 18 a Taiwan. A més, un pacient a Hong Kong, tres a Macau i dos a Taiwan han estat donats d'alta després de la seva recuperació.Tot i que l'epicentre del coronavirus està a Wuhan i la majoria de casos es registren a la Xina, s'han detectat casos en altres països del sud-est asiàtic, Europa i Amèrica. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'emergència sanitària internacional a finals de gener i ha demanat a la comunitat internacional que redobli els seus esforços.Els signes comuns d'infecció inclouen símptomes respiratoris, febre, tos i dificultats per respirar. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, síndrome respiratòria aguda severa, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.Les dades de morts pel brot del nou coronavirus superen als registrats a causa del brot de SARS o síndrome respiratòria aguda que es va detectar per primera vegada al 2002. Al 2003, més de 600 persones havien mort a la Xina a causa d'aquest virus, mentre que la xifra a nivell global va arribar als 765 morts.

