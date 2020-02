Tallen les vies per demanar «trens dignes» a les Terres de l'Ebre

Unes 300 persones, segons els organitzadors, 200 segons Renfe, han participat aquest diumenge en una concentració davant l'estació de l'Aldea-Amposta-Tortosa per demanar "trens dignes" per a les Terres de l'Ebre i protestar contra el que consideren un empitjorament del servei després de la posada en marxa de la variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona.En arribar el tren Talgo de les 11.50 hores, alguns manifestants han saltat a les vies del tren i les han tallat durant quinze minuts, segons ha informat la plataforma Trens Dignes en un comunicat, i no hi ha hagut cap alteració en el servei ferroviari.La portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà, ha demanat que hi hagi més trens a la R16 i a la R15 amb unitats adequades per circular a mitja distància i que la freqüència dels Euromed torni a ser de quatre al dia, com abans: "Si no es diu Euromed, però està al mateix preu i fa el mateix recorregut i ofereix els mateixos serveis, ens val"."També demanem que es tingui en compte la comunicació amb el País Valencià. Ulldecona i el Maestrat són territoris veïns amb els qui estem comunicats tan malament com amb Barcelona", ha dit la portaveu de la plataforma, que inicialment va convocar la protesta per al mes de gener però que va haver d'ajornar-la pel temporal Gloria.La mobilització ha comptat amb la participació de parlamentaris de diferents partits, a més d'alcaldes de la província de Tarragona com l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo; l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé; i l'alcalde de Flix, Francesc Barbero.El secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Galvín (JxCat), ha reclamat més freqüència i puntualitat per als trens a les Terres de l'Ebre, "que no poden ser menyspreades com ho estan sent", i ha apostat per subvencionar el preu dels bitllets de l'Euromed per equiparar-lo al dels trens regionals perquè els trens han de servir per connectar el territori, ha dit.El diputat de JxCat al Congrés Ferran Bel ha anunciat que el seu grup presentarà una Proposta No de Llei (PNL) davant la comissió de transport del Congrés dels Diputats per demanar que tots els Euromed s'aturin a l'estació de l'Aldea, i el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha demanat que els compromisos amb els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre siguin permanents i garanteixin una bona mobilitat.El diputat dels comuns al Parlament David Cid ha demanat treballar per revertir un problema que atribueix a una falta de planificació "dels diferents governs de l'Estat, tant del PP i del PSOE, com del Govern de la Generalitat, que fa molts anys que deixa de costat el transport públic i evidentment també l'emergència climàtica".També han acudit els diputats d'ERC al Congrés Marta Rosique i Norma Pujol, a més de membres del PSC La Ràpita i de la CUP Alcanar, han informat en tuits recollits per Europa Press les respectives formacions.Tot i que ha agraït als polítics la seva presència, la portaveu de 'Trens Dignes' ha posat en dubte que facin servir el tren amb la suficient freqüència com per conèixer quina és la situació del servei ferroviari, i ha afegit: "Si vostès fessin bé la seva feina, ara no hauríem d'estar aquí manifestant-nos".

