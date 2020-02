La Xina va intentar contenir el coronavirus a Wuhan abans de fer-ne pública la seva existència

El president de la Xina, Xi Jinping, va donar la primera ordre de contenció a gran escala del brot de coronavirus a la ciutat de Wuhan el passat 7 de gener, dies abans que es fes pública l'existència de la infecció. Així ho explica un comunicat del govern publicat aquest cap de setmana pels mitjans oficials xinesos després que hagin cessat nombrosos alts càrrecs locals per la seva lentitud en la resposta a l'origen de l'epidèmia.D'acord amb el discurs, amb data del 4 de febrer, el president xinès va ordenar el 7 de gener "els seus requeriments per impedir i controlar el nou brot de coronavirus" davant una reunió del Politburó, el màxim òrgan del Partit Comunista. Per aquell moment, el coronavirus ni tan sols havia estat identificat públicament com a tal.Fins llavors es tenia constància de només 59 "casos de pneumònia", set en estat greu, i 121 persones en quarentena, segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut publicades aquests dies. Ara per ara, la Comissió Nacional de Salut de la Xina ha confirmat 1.665 morts i 68.500 contagiats.Malgrat l'ordre de Xi, els responsables de Wuhan van trigar massa a reaccionar, fins al punt que el 18 de gener van organitzar un banquet multitudinari per 40.000 famílies en un intent de batre un rècord mundial.Aquesta setmana, els mitjans estatals han informat del cessament del cap del Partit Comunista de la Comissió de Salut a la província més castigada de Hubei, Zhang Jin, i el seu director Liu Yingzi, com a càstig per la seva negligència. Tots dos han estat substituïts per Wang Hesheng, sotsdirector de la Comissió Nacional de Salut de la Xina.Al costat d'ells van ser "penalitzats" 337 funcionaris a Hubei, sis d'ells acomiadats per incompliment del "deure". També van ser cessats diversos càrrecs de Creu Roja a Hubei, després de l'onada de crítiques de la població a la resposta al virus, de les quals tampoc s'ha escapat el president, que va romandre allunyat de la llum pública durant diversos dies abans del darrer repunt del nombre d'afectats.

